Jogador da Inter de Milão disputa torneio de vôlei de praia

Um inusitado duelo com um jogador de futebol marcou o dia dos brasileiros no Major de Porec, na Croácia, uma das principais etapas do Circuito Mundial de vôlei de praia. Álvaro Filho e Saymon encararam Ivan Perisic, meia da Inter de Milão, e Niksa Dellorco e os superaram por duplo 21-10.

Perisic está em férias e aproveitou o tempo livre para praticar vôlei de praia, promovendo a etapa croata cinco estrelas do Circuito Mundial. O jogador da Inter foi titular da seleção croata na Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

E além do triunfo sobre o jogador de futebol croata, Álvaro e Saymon também superaram nesta quinta-feira os americanos Taylor Crabb e Jake Gibb, de virada, por 17-21, 21-19 e 15-11. Assim, eles lideram o Grupo A e vão duelar nesta sexta-feira com Theo Brunner e Casey Patterson, dos Estados Unidos.

(Com Estadão Conteúdo)