Jô recusa cerveja em festa corintiana: ‘Mudei meus hábitos’

Uma das cenas que marcou a festa corintiana pelo título brasileiro em campo após a vitória de 3 a 1 sobre o Fluminense, nesta quarta-feira, foi a recusa de Jô para beber a cerveja, patrocinadora do clube, oferecida durante as comemorações. Ao recusar, a pessoa que oferece afirma: “É sem álcool”, mas o atacante segue recusando.

“Eu mudei meus hábitos e hoje sou uma pessoa que se preserva muito. A questão do álcool foi onde mais errei na vida, então me mantenho longe. Tem outras maneiras de se comemorar com a família: suco, refrigerante, várias outras coisas que também são prazerosas”, afirmou o atacante ao canal Fox Sports.

Jô teve problemas com álcool que atrapalharam sua carreira. Em 2012, durante sua passagem pelo Internacional, perdeu o voo para um jogo da Copa Libertadores por estar de ressaca, e acabou dispensado. Entre 2012 e 2015, durante sua passagem pelo Atlético-MG, voltou a ter problemas, com baladas que duravam a noite toda ao lado do amigo Ronaldinho Gaúcho. Em 2014, abandonou o vício.

Campeão brasileiro, Jô também é artilheiro da competição no momento, com 18 gols marcados.