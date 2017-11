Jô pega uma partida de suspensão por chute em Rodrigo

Na derrota do Corinthians para a Ponte Preta, no último dia 29 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Jô chutou a canela do zagueiro Rodrigo aos 49 minutos do segundo tempo, e nesta quarta-feira o atacante corintiano foi julgado: pegou uma partida de suspensão.

Os juízes desqualificaram o ato como agressão e enquadraram o atacante em ato hostil. Por infração ao artigo 250 do CBJD, Jô fica suspenso de uma partida. Como a partida contra o Atlético-PR, em Curitiba, acontece hoje, o atacante estaria fora do jogo contra o Avaí, no sábado, na Arena Corinthians. O time ainda pode recorrer.