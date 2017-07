James Rodríguez deixa Real Madrid e acerta com Bayern

O colombiano James Rodríguez tem nova casa. Na manhã desta terça-feira, o Bayern de Munique anunciou a contratação do meio-campista, uma das sensações da Copa do Mundo de 2014, que não conseguiu se firmar em sua passagem de três anos pelo Real Madrid.

James chegará ao gigante alemão por empréstimo de dois anos e o Bayern terá a preferência de compra ao final do vínculo (jornais espanhóis e alemães informam que a compra no futuro é uma obrigação contratual). O jogador de 25 anos interessava a outros clubes, como o Chelsea, mas foi convencido pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, com quem viveu seus melhores momentos no Real Madrid, a acertar com o Bayern.

No Real Madrid desde 2014, James conquistou vários títulos, como as duas últimas edições da Liga dos Campeões, mas sempre como reserva do técnico Zinedine Zidane. Em três temporadas, fez 111 jogos e marcou 36 gols.