Jair Ventura e Renato estiveram juntos na PLACAR há 29 anos

Na página 11 da edição de 24 de junho de 1988 de PLACAR, na seção “O que ninguém viu”, uma foto de Nico Esteves ganhou destaque. Antes de um jogo contra o Vasco, Renato Gaúcho, então jogador do Flamengo, posou ao lado de um jovem torcedor rubro-negro, que trabalhou como gandula naquela jornada. O menino era Jair Ventura, filho do tricampeão do mundo Jairzinho, hoje treinador do Botafogo.

A imagem foi resgatada nesta semana pelo filho de Nico Esteves, Daniel Esteves, torcedor do Flamengo. Na reportagem, Jair Ventura, então com nove anos, revelou seu sonho de posar ao lado de jogadores rubro-negros como Renato Gaúcho, Bebeto e Leandro.

Essa daqui vem direto do arquivo familiar, hein: meu pai fotografou Jair Ventura aos 9 anos de idade, ao lado de Renato, para a Placar pic.twitter.com/R4gVImJI6g — Daniel Esteves (@naoestive) May 30, 2017

Jair conseguiu posar apenas com Renato por causa de uma confusão com repórteres antes do jogo contra o Vasco, pelo Campeonato Carioca, que terminou com derrota flamenguista por 2 a 1. Era a primeira partida da final do torneio, a que antecedeu o histórico 1 a 0 do título vascaíno, com gol de Cocada aos 44 do segundo tempo. Ao fim do jogo, o jovem Jair desabafou: “Não dei sorte”.

Hoje, os dois são colegas de profissão e concorrentes na disputa do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Taça Libertadores da América. Renato Gaúcho foi campeão da Copa do Brasil de 2016 com o Grêmio, enquanto Jair Ventura tirou o Botafogo da zona de rebaixamento do Brasileiro e levou o time à quinta colocação, com a conquista de uma vaga na Libertadores em seu primeiro trabalho como treinador.