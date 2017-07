Jailson comemora aniversário ainda invicto pelo Palmeiras

O goleiro Jailson, do Palmeiras, tem muito a comemorar neste 20 de julho. Além de ser seu aniversário de 36 anos, o goleiro teve grande atuação no empate em 2 a 2 contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, em seu retorno ao time titular. Ele defendeu um pênalti de Diego, se manteve invicto defendendo o Palmeiras no torneio e foi muito elogiado por torcedores nas redes sociais.

Incluindo os jogos da temporada 2016, na qual substituiu Fernando Prass na reta final do Brasileirão, Jailson fez 20 jogos pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro, com 14 vitórias e seis empates. Nestes jogos, sofreu apenas 14 gols, contando os dois desta quarta.

Hoje é o dia de parabenizar o gigante que mete medo nos adversários. Feliz aniversário, Jailsão da Massa! #FamíliaPalmeiras pic.twitter.com/YVp8nxcbZl — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 20, 2017

Pelo Palmeiras, o goleiro ainda fez outros cinco jogos por Copa do Brasil e Campeonato Paulista, com apenas uma derrota, diante do Grêmio, no dia 28 de setembro de 2016, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O time seria eliminado no jogo de volta, após empate por 1 a 1 no Allianz Parque.

Jailson foi campeão brasileiro de 2016 como titular, após lesão de Fernando Prass no começo do campeonato. Na comemoração da defesa do pênalti de Diego, o goleiro apontou para Prass, que foi sacado do time pelo técnico Cuca, e dedicou a defesa ao colega.