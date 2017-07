Jadson cutuca Felipe Melo: mais uma vitória do ‘time pequeno’

O meia Jadson, do Corinthians, usou as redes sociais para celebrar a vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Palmeiras no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. E mostrou estar ressentido com uma declaração dada pelo adversário Felipe Melo, ainda após o confronto válido pelo Campeonato Paulista, em fevereiro. Na ocasião, o volante palmeirense disse que o Palmeiras vinha sofrendo contra equipes que “jogavam como time pequeno”.

“Como é bom sorrir!!! Mais uma vez a equipe que joga como time (pequeno) consegue vencer. Parabéns rapaziada pelo ótimo resultado, pela entrega, pela dedicação e pela união!!!”, escreveu Jadson, autor do primeiro gol corintiano, em suas redes sociais.

Como e bom sorrir!!! Mais uma vez o time que joga como time (pequeno) consegue vencer. Parabéns rapaziada pelo ótimo resultado,pela entrega,pela dedicação e pela união!!! #VaiiiiiCorinthianssss ⚫️⚪️ @rodrigocmarinho mlk resenha Uma publicação compartilhada por Magic Jadson (@magicjadson) em Jul 13, 2017 às 10:43 PDT

Dias depois, ainda em fevereiro, Felipe Melo explicou que não teve intenção de menosprezar o rival. “Eu não sou maluco de dizer que o Corinthians é pequeno. Falei que quando jogou contra o Palmeiras, sem a bola, jogou como time pequeno e não deixou que o Palmeiras brilhasse”, afirmou, durante entrevista coletiva. A versão parece não ter convencido Jadson.

O Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com 35 pontos após 13 rodadas, em uma campanha histórica. Já o Palmeiras é apenas sexto colocado, com 19 pontos.

(com Gazeta Press)