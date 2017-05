Italiano: Vitória milagrosa deixa Carpi perto da primeira divisão

Na partida de volta das semifinais dos playoffs da segunda divisão italiana, que dão uma vaga na divisão de elite do país, o Carpi obteve uma vitória milagrosa nesta segunda-feira. Mesmo com dois jogadores a menos, a equipe conseguiu derrotar o favorito Frosinone com um golaço de falta e foi à decisão do mata-mata.

O Frosinone foi o clube dos playoffs com a melhor campanha na temporada. Com 74 pontos, só não conseguiu o acesso direto por ter o saldo de gols pior do que o do Verona, vice-campeão da competição. Por causa dessa campanha, o time já iniciou os playoffs na semifinal. O Carpi, clube de sétima melhor campanha, com 63 pontos, classificou-se ao vencer o Cittadella, fora de casa, por 2 a 1.

Na ida da semifinal, recebeu o Frosinone e empatou por 0 a 0. A vaga foi decidida nesta segunda, na casa do rival. Aos 46 do primeiro tempo, Struna recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Carpi com um a menos. Aos 36 do segundo tempo, foi a vez de Gagliolo receber o segundo amarelo e piorar a condição do Carpi. Mas, aos 40, uma jogada ensaiada mudou a história.

Em uma falta de longa distância, Fedato rolou para o zagueiro/lateral-direito Letizia, que acertou um belo chute e fez o gol que classificou o Carpi para a decisão da vaga. Agora, o clube enfrentará o vencedor do duelo entre Perugia e Benevento pela última vaga na primeira divisão italiana.