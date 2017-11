Irmãos se enfrentarão em clássico espanhol; mãe manda recado

O dérbi de Madri, que acontecerá neste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, terá uma atração familiar. Será a primeira vez em 87 anos que dois irmãos se enfrentarão, um em cada lado do campo: Lucas Hernández, pelo Atlético de Madri, e Theo Hernández, pelo Real Madrid. Nesta sexta-feira, a mãe dos jogadores franceses, Py Laurence, afirmou ao jornal Marca que pediu aos filhos que não brigassem em campo.

“Quando eles forem ao dérbi, direi a eles que os amo, que espero que tudo dê certo e que não briguem. Acima de tudo, eles são irmãos. Esta é a primeira vez que os dois se enfrentam, então vou lembrá-los de que tenham cuidado”.

Py Laurence afastou qualquer possibilidade de torcer para um lado específico. “Meu coração está dividido, porque para mim não existe diferença, eles são iguais. Estou muito orgulhosa e não poderia pedir por nada melhor. Não vou ter que animar o que perder, porque isso não vai acontecer, vão empatar. Por mim, um gol de cada lado estaria ótimo”.

Os dois irmãos defenderam o Atlético juntos desde as categorias de base até julho deste ano, quando Theo foi contratado pelo Real Madrid antes mesmo de jogar pela equipe principal.

O Atlético de Madri recebe o Real Madrid neste sábado, às 17h45 no Wanda Metropolitano. Ambos estão empatados com 23 pontos, mas o time de Theo Hernández está à frente, na terceira colocação, por possuir uma vitória a mais. O Barcelona lidera o campeonato com 31 pontos.