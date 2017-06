Irã é o terceiro país classificado para a Copa da Rússia

Nesta segunda-feira, mais um classificado para a Copa do Mundo da Rússia foi confirmado. Ao vencer o Uzbequistão, o Irã se tornou a terceira seleção garantida no torneio, que será disputado a partir de 14 de junho de 2018. Em partida válida pelo grupo 1 das Eliminatórias da Ásia, o país venceu por 2 a 0 e não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado na chave.

Com oito rodadas disputadas, os iranianos possuem 20 pontos e lideram o grupo. Com 13 e um jogo a menos, a Coreia do Sul, está na segunda colocação, enquanto o Uzbequistão está em terceiro, com 12 – os dois melhores garantem vaga direta na Copa, e o terceiro vai à repescagem.

No grupo 2 das Eliminatórias da Ásia, os três primeiros colocados estão empatados com 16 pontos. Japão, Arábia Saudita e Austrália brigam pelas duas posições que garantem vaga no Mundial. Sauditas e australianos têm uma partida a mais, enquanto os japoneses entram em campo nesta terça, contra o Iraque, quinto colocado com quatro pontos.

Além do Irã, também estão classificados a Rússia, país-sede da Copa, e o Brasil, líder das Eliminatórias da América do Sul. No último Mundial, o Irã marcou somente um ponto e terminou em último lugar em seu grupo, que também contava com Argentina, Nigéria e Bósnia-Herzegovina.

(Com ANSA)