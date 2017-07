Internacional lança uniformes para a disputa da série B

zoom_out_map 1 /5 Internacional divulga novo uniforme (Internacional/Divulgação)

zoom_out_map 2 /5 Internacional divulga novo uniforme: camisa feminina (Internacional/Divulgação)

zoom_out_map 3 /5 Internacional divulga novo uniforme (Internacional/Divulgação)

zoom_out_map 4 /5 Internacional divulga novo uniforme: camisa feminina (Internacional/Divulgação)

zoom_out_map 5/5 Internacional divulga novo uniforme (Internacional/Divulgação)

No ano mais difícil de sua história, na disputa da série B do Brasileirão, o Internacional revelou como serão seus uniformes para a sequência da disputa do torneio. Com um desenho inspirado no estádio Beira-Rio, a camisa apresenta uma inovadora faixa horizontal – que desagradou muitos torcedores.

As camisas vêm com as tradicionais cores do clube, mas com a controversa listra no centro (semelhante ao desenho do Boca Juniors, por exemplo). A primeira é toda vermelha, com retângulos em diferentes tons de vermelho, que formam o desenho da estrutura externa do Beira-Rio. A segunda é branca, com os mesmos desenhos da primeira camisa em vermelho.

Ao jornal Zero Hora, o ex-vice-presidente de marketing do Inter, Luiz Henrique Nuñez aumentou o descontentamento de parte dos torcedores ao revelar que a camisa havia sido rejeitada pela diretoria do Inter. Segundo ele, o clube pediu para que a fornecedora de material esportivo Nike enviasse novas opções, o que não ocorreu.

“Eles escolhem e desenham. Vimos um projeto e pedimos um diferente, e não aconteceu”, disse Nuñez. “Por que acham que a entrega foi em junho?”, completou. O uniforme do Corinthians, outro clube patrocinado pela marca americana, foi lançado em abril.

A estreia da nova camisa 1 acontece no sábado, dia 8, contra o Criciúma, no Beira-Rio, pela série B do Campeonato Brasileiro. O Inter é o quinto colocado, com 17 pontos.