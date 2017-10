Iniesta renova com o Barcelona ‘para o resto da vida’

O meio-campista Andrés Iniesta selou nesta sexta-feira a sua permanência ‘eterna’ no Barcelona. Aos 33 anos, o capitão da equipe catalã renovou contrato “pelo resto da vida”, conforme anunciou o Barcelona, em uma badalada entrevista coletiva no Camp Nou nesta manhã.

O presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, revelou que esta é a primeira vez, em 118 anos de história, que o Barcelona oferece um contrato “vitalício” a um de seus ídolos. “Andrés é uma referência para as próximas gerações e estará sempre unido ao Barça. Obrigado por tudo, Andrés!”, afirmou o dirigente.

Iniesta se emocionou ao falar sobre sua relação com o clube. “É um sentimento indescritível. Chegar ao clube com 12 anos e estar aqui aos 33, vendo tudo o que aconteceu, isso me arrepia. Falo de sentimentos, do amor pelo que faço e por onde estou, esta é minha casa e me oferecer esse tipo de contrato mostra que o clube confia na minha honestidade e na pessoa que sou.”

A renovação do contrato do ídolo formado nas divisões de base do Barcelona era uma das notícias mais esperadas pelos torcedores. O meia, autor do gol do título mundial da Espanha em 2010, tinha contrato até junho e recebeu propostas de clubes italianos.

Iniesta é o segundo jogador com mais partidas na história do clube, com 639 jogos, atrás apenas de Xavi Hernández (767). Desde sua estreia na equipe principal, em outubro de 2002, marcou 53 gols e conquistou muitos títulos, que incluem quatro Ligas dos Campeões, três Supercopas da Europa, três Mundiais de Clubes, oito Ligas espanholas, sete Supercopas da Espanha e cinco Copas do Rei.

“Meu vínculo e meu amor em relação a este clube nunca poderá ser questionado. Estarei aqui até o dia que meu corpo e minha cabeça permitirem. Espero que seja muito tempo”, completou Iniesta.