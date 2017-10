Inglaterra: Leicester City demite Shakespeare

Após empatar e chegar a seis partidas seguidas sem vitórias no Campeonato Inglês, o Leicester City anunciou nesta terça-feira a demissão do técnico Craig Shakespeare. A diretoria tomou a decisão diante da péssima campanha do time, que está na zona de rebaixamento.

O empate por 1 a 1 diante do West Bromwich na última segunda, mesmo atuando em casa, levou o Leicester City a seis pontos, em 18° lugar. São dois pontos de diferença para o Stoke City, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. “Nossa promessa de futuro sob o comando de Craig não se concretizou nos últimos meses e a direção sentiu que, infelizmente, uma mudança é necessária para manter o clube se movendo para frente”, explicou o vice presidente do clube, Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

Shakespeare chegou para trabalhar no Leicester como assistente-técnico em 2008 e está lá desde então, com exceção de uma breve saída, na temporada 2010/2011, para o Hull City. Em 2015/2016, fez parte da comissão de Claudio Ranieri que levou o clube a protagonizar uma das maiores zebras da história do esporte, ao conquistar o Campeonato Inglês. Substituiu o próprio Ranieri em fevereiro deste ano, após má campanha do clube na última temporada.

“Craig tem sido um grande servidor do Leicester desde o período como assistente e, depois, assumindo como treinador em circunstâncias desafiadoras em fevereiro. Sua dedicação com o clube e seu trabalho definitivamente contribuíram para o período de maior sucesso da história do Leicester”, avaliou Srivaddhanaprabha.

