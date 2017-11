Independiente e Libertad definem 1º finalista da Sul-Americana

Independiente, da Argentina, e Libertad, do Paraguai, definirão nesta terça-feira, a partir das 22h15 (horário de Brasília), o primeiro finalista da Copa Sul-Americana, no estádio Libertadores da América, em Buenos Aires, em que o time visitante entra em campo com vantagem.

Há uma semana, a equipe paraguaia saiu na frente, ao vencer partida por 1 a 0. O gol solitário foi marcado pelo veterano centroavante paraguaio Óscar Cardozo, logo aos 28 segundos do primeiro tempo. Aos 34 anos, ele desfacará o Libertad nesta terça-feira, por ter sido expulso. Ele deverá ser substituído por Jorge Recalde.

Caso avance, será a primeira final do Libertad em um torneio continental. Em 2013, o clube paraguaio também chegou à semifinal da Sul-Americana, sendo eliminado pelo Lanús. Sete anos antes, foi semifinalista da Libertadores, parando no Internacional.

No Independiente, o zagueiro venezuelano Fernando Amorebieta é dúvida, já que apresenta dores musculares. Caso não atue, o Alan Franco voltará a ser escalado na linha defensiva, ao lado de Gastón Silva e Nicolás Tagliafico.

O vencedor desta série semifinal enfrentará na decisão quem passar do confronto entre Flamengo e Junior Barraquilla, da Colômbia. As duas equipes voltam, a se enfrentar nesta quinta-feira, após a vitória do time brasileiro por 2 a 1, no Maracanã, no jogo de ida.

