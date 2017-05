Ídolo do United homenageia vítimas de atentado terrorista

O ex-atacante Eric Cantona prestou solidariedade à cidade de Manchester e às vítimas do ataque terrorista que causou 22 mortos e deixou 59 feridos na segunda-feira, ao final de um show da cantora americana Ariana Grande. “Meu coração está com vocês. Sempre me sentirei próximo a vocês”, disse o ídolo francês do Manchester United, que nesta quarta-feira decide a Liga Europa com o Ajax em clima de luto.

“Penso neste país, a Inglaterra, e nos ingleses, a quem amo profundamente. Sofro com vocês”, declarou Cantona, de 51 anos, no vídeo publicado na mídia inglesa.

“Penso nesta cidade, Manchester, e em seu povo. Penso nas vítimas, nas pessoas feridas, nas crianças, adolescentes, adultos, em suas famílias, amigos, todos vocês, todos nós”, afirmou o ex-jogador de futebol, agora ator, que conquistou quatro títulos ingleses com o United em seus cinco anos na cidade (1992-1997).

