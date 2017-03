Ibrahimovic leva 3 jogos de suspensão por cotovelada

Zlatan Ibrahimovic terá sua boa fase pelo Manchester United interrompida. Nesta terça-feira, o atacante sueco foi julgado pela federação inglesa de futebol, conhecida pela sigla FA, e suspenso por três jogos pela cotovelada que acertou em retaliação a Tyrone Mings, do Bournemouth, no empate em 1 a 1 no último sábado.

A troca de agressões foi ignorada pela arbitragem. Primeiro, Mings deu um pisão no rosto de Ibrahimovic. Pouco depois, o sueco respondeu com uma cotovelada no rosto do adversário – o juiz Kevin Friend chegou a tirar o cartão amarelo do bolso (o jogador seria expulso, pois já havia sido advertido uma vez), mas desistiu.

Ibrahimovic já acatou a punição e não entrará com recurso, ao contrário de Mings que, por isso, não teve sua pena revelada. A expectativa é que sua suspensão seja ainda mais rigorosa.

Mings deu esse pisão carinhoso no Ibra pic.twitter.com/mjpjmZtc8w — Liberta Depre (@liberta_depre) March 4, 2017

2 minutos depois do pisão, Ibra resolveu responder o Mings assim. pic.twitter.com/y4y9ClWobm — Liberta Depre (@liberta_depre) March 4, 2017

A punição vale para todas as competições do país e começará a ser cumprida por Ibrahimovic na segunda-feira, nas quartas de final da Liga da Inglaterra, no clássico do United diante do Chelsea. Ele ainda perderá os jogos diante de Middlesbrough e West Bromwich pelo Campeonato Inglês.

Como a suspensão não vale para as competições da Uefa, Ibrahimovic deve ser titular do Manchester United na quinta-feira, diante do Rostov, na Rússia, pelas oitavas de final da Liga Europa.