Ibra dá show e Manchester United fatura a Copa da Liga Inglesa

O Southampton foi valente, encarou o poderoso Manchester United de igual para igual na tarde deste domingo no lotado estádio Wembley, mas sucumbiu diante de Ibrahimovic na decisão da Copa da Liga Inglesa, em que o United venceu por 3 a 2 e confirmou o seu primeiro título da temporada.

O primeiro gol de Ibrahimovic em cobrança de falta frontal. Pouco depois, em um lance de uma bobeada da defesa, Lindgard bateu da entrada da área e ampliou para 2 a 0.

E no último lance antes do intervalo, Gabbiadini se antecipou aos zagueiros e marcou: 2 a 1. Na segunda etapa, o panorama não mudou. O Southampton partiu para cima em busca do empate e aos três minutos Gabbiadini de novo foi mais esperto que os zagueiros e empatou.

Mas o Manchester tinha Ibrahimovic. Aos 43 minutos, quando o jogo parecia caminhar para a prorrogação, o centroavante sueco apareceu na defesa para tomar a bola, iniciar o contra-ataque e chegar à área para finalizar de cabeça e decretar a vitória do Manchester United.

Esse é o quinto título do United da Copa da Liga Inglesa – venceram nas temporadas de 1991-92, 2005-06, 2008-09 e 2009-10. José Mourinho, que já havia levado três taças da competição quando dirigia o Chelsea, agora é o primeiro técnico da história do Manchester United a conseguir um título logo em sua primeira temporada no comando da equipe.

(Com Gazeta Press)