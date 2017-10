Holanda tenta ‘milagre’ para ir à Copa do Mundo

Vice-campeã mundial em 2010, terceira em 2014 e uma das principais seleções da história do futebol, a Holanda precisa de uma verdadeira façanha contra a Suécia, nesta terça-feira, em Amsterdã, pela última rodada das Eliminatórias europeias para ir à Copa do Mundo. Só uma vitória por sete gols de diferença permitia que seleção holandesa seguisse sonhando com a Rússia.

Mesmo que consiga essa goleada, o time se classificará apenas para disputar a repescagem europeia, já que a França, com quatro pontos a mais, não pode ser alcançada na chave. Os franceses recebem a Bielorrússia e garantem vaga na Copa em caso de vitória. Caso empatem ou percam, os franceses só conseguem vaga direta caso a Suécia repita o resultado (empate em caso de empate francês ou derrota em caso de derrota francesa) contra o Holanda.

Principal craque da equipe holandesa, o atacante Arjen Robben, admite que não se vê jogando nos estádios russos no ano que vem. “É doloroso (ficar fora da Copa). Infelizmente, faz parte do esporte. Depois do resultado da Suécia (vitória por 8 a 0 diante de Luxemburgo), não podíamos jogar de outra forma a não ser de peito aberto contra a Bielorrússia, mas vencer por 8 a 0 não ia acontecer (venceram por 3 a 1). E um triunfo de 7 a 0 sobre a Suécia também não. É uma grande desilusão”, disse Robben, já jogando a toalha.

Portugal e Suíça disputam decisão por vaga direta

Só a vitória interessa para Portugal de Cristiano Ronaldo diante da Suíça no duelo decisivo por uma vaga direta na Copa do Mundo. Os suíços, com 100% de aproveitamento, dependem apenas de um empate para se garantirem na liderança do grupo B.

O derrotado da partida vai se consolar com a repescagem. Ronaldo, além de classificar sua equipe em caso de vitória, tem a chance de acrescentar mais uma marca recorde em sua carreira. Com 15 gols, ele está a um de igualar os artilheiros das Eliminatórias: Roberto Lewandowski (Polônia), Mohammad Al-Sahlawi (Arábia Saudita) e Ahmed Khalil (Emirados Árabes Unidos)

(com Estadão Conteúdo, AFP e Gazeta Press)