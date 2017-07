Hoje é o Dia do Futebol no Brasil; sabe por quê?

Nesta quarta-feira é celebrada no Brasil a maior paixão nacional. Mas você sabe o motivo de 19 de julho ser o Dia do Futebol? A data remete à fundação do clube de futebol mais velho do país: o Sport Club Rio Grande, ainda em atividade, foi fundado em 19 de abril de 1900, 23 dias antes da Ponte Preta. Flamengo e Vasco, por exemplo, são mais antigos, mas não surgiram como clubes de futebol, mas de remo.

Por isso, a data foi criada pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD) – atual CBF -, em 1976, com a fundação do clube gaúcho como padrão, em forma de homenagem. Na edição de agosto de 2006 da revista PLACAR, uma dúvida de um leitor foi explicada na página do Tira-Teima sobre o assunto. Veja abaixo:

O clube da cidade de Rio Grande (RS) tem como mascote e apelido um simpático “Vovô” e leva as cores do Estado, vermelho, verde e amarelo. Atualmente, o time disputa a segunda divisão do Campeonato Gaúcho e foi eliminado pelo Grêmio B nas quartas de final, na semana passada.