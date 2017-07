Hernanes manda recado à torcida do São Paulo: ‘Conto com vocês’

Logo após ser anunciado pelo São Paulo como reforço para o restante da temporada de 2017, o meia Hernanes gravou um vídeo de boas-vindas para o torcedor, prometendo a recuperação do clube no Brasileiro. O jogador revelado no clube do Morumbi estava no Hebei Fortune, da China, e ainda não tem data prevista para sua apresentação.

“Quero desejar boas sorte ao time contra o Vasco nesta noite. Depois desse jogo, faltam 23 ainda. Foco total, concentração total para levar o Tricolor ao lugar que ele merece. Ao torcedor, minha promessa de que vou honrar mais uma vez essa camisa e dar tudo dentro de campo, com meus companheiros, para conseguir os resultados esperados”, afirmou Hernanes.

“Conto com vocês, quero ver o Morumbi lotado mais uma vez. O profeta voltou”, completou o ídolo da torcida. Durante sua primeira passagem pelo clube, entre 2005 e 2010, Hernanes realizou 223 jogos (contando amistosos), marcou 38 gols e conquistou dois Campeonatos Brasileiros, de 2006 e 2007.