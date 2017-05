GuiFera representa o Brasil na final da PES League

Os melhores jogadores de Pro-Evolution Soccer, game da Konami, do mundo todo se encontram na véspera da final da Liga dos Campeões da Europa, em Cardiff, local da decisão, para disputarem o Campeonato Mundial de PES, com a presença do brasileiro Guilherme Fonseca, o GuiFera, atual vice-campeão mundial do jogo.

As partidas do Mundial serão transmitidas ao vivo por Twitch, Facebook e pelo Youtube, no dia 2 de junho, um dia antes da final da Liga dos Campeões. O torneio terá quatro grupos de quatro jogadores cada, classificando os dois melhores para quartas de final. São oito representantes da Europa, quatro das Américas, dois da Ásia e um do restante do mundo, além de outro classificado pelo torneio Wildcard.

Guilherme Fonseca, 17 anos, é o atual tricampeão brasileiro de PES e se classificou para o Mundial com a terceira colocação no Campeonato das Américas. Em 2016, no primeiro E-Brasileirão organizado pela CBF, GuiFera foi campeão, dando a ela novamente vaga para disputar o Campeonato das Américas.

GuiFera faz gol no finalzinho do jogo e se classifica pra semifinal da decisão das Américas da #PESleague. Ele garante vaga para o mundial! pic.twitter.com/RjrIuYyOGR — IGN Brasil (@IGNBROficial) April 29, 2017

Os vencedores receberão sua premiação no dia 3 de junho, no estádio que recebe o jogo entre Real Madrid e Juventus. Além do troféu, o vencedor recebe 200 mil dólares, enquanto o segundo e terceiro colocados recebem 100 mil e 50 mil dólares respectivamente.

✔️ Vice-campeão mundial em 2016

✔️ Campeão do e-Brasileirão

✔️ Experiente

✔️ Ousadia & Alegria Pra cima deles, @GuiFera01!#PESLeague pic.twitter.com/7e4zgBYafe — Konami Brasil (@KonamiBRA) April 26, 2017