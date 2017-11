Guerrero segue suspenso após contraprova positiva

O atacante Paolo Guerrero, do Flamengo e da seleção peruana, teve sua contraprova aberta nesta sexta-feira e deu positivo para o uso da substância a benzoilecgonina, principal metabólito da cocaína. A defesa do atacante pediu a interrupção da suspensão, que foi negada pela Fifa.

O primeiro julgamento do caso acontece no dia 30 de novembro na Suíça. O atacante foi pego no exame antidoping na partida entre Argentina e Peru no dia 5 de outubro, pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo. Os advogados do jogador defendem a tese de que a substância foi constatada por causa de um chá ingerido pelo jogador, que contém folha de coca e é comum em alguns países da América do Sul.

Suspenso, Guerrero perderá os jogos decisivos da seleção peruana contra a Nova Zelândia, pela repescagem para a Copa do Mundo. O jogo de ida acontece na madrugada deste sábado, enquanto a partida de volta será na próxima quarta-feira. O atacante também perderá as partidas do Flamengo na semifinal da Copa Sul-americana.