Guerrero chega a 40 gols no Brasileirão e persegue recorde

Paolo Guerrero, do Flamengo, marcou nesta quarta-feira seu 40° gol na história do Campeonato Brasileiro, no empate em 2 a 2 contra o Palmeiras, na Ilha do Urubu. No Brasil desde 2012, quando chegou ao Corinthians, o atacante peruano vive boa fase no clube carioca e mantém esperanças de se tornar o maior artilheiro estrangeiro do torneio desde sua criação, em 1971. Ele é hoje o terceiro colocado da lista, bem próximo do segundo colocado, mas ainda bem distante do líder, outro ídolo da torcida rubro-negra. Confira:

Os maiores artilheiros estrangeiros do Brasileirão

1° – Dejan Petkovic (Sérvia) – 83 gols

1997 – 2 gols (Vitória)

1998 – 14 gols (Vitória)

2000 – 14 gols (Flamengo)

2001 – 4 gols (Flamengo)

2002 – 2 gols (Vasco)

2004 – 18 gols (Vasco)

2005 – 6 gols (Fluminense)

2006 – 5 gols (Fluminense)

2007 – 1 gol (Santos)

2008 – 4 gols (Atlético-MG)

2009 – 8 gols (Flamengo)

2010 – 5 gols (Flamengo)

2° – Victor Aristizábal (Colômbia) – 47 gols

1996 – 5 gols (São Paulo)

1997 – 3 gols (São Paulo)

1998 – 1 gol (Santos)

1999 – 1 gol (Santos)

2002 – 10 gols (Vitória)

2003 – 21 gols (Cruzeiro)

2004 – 6 gols (Coritiba)

3° – Paolo Guerrero (Peru) – 40 gols

2012 – 6 gols (Corinthians)

2013 – 5 gols (Corinthians)

2014 – 12 gols (Corinthians)

2015 – 3 gols (Flamengo)

2016 – 9 gols (Flamengo)

2017 – 5 gols (Flamengo)

4° – Hernán Barcos (Argentina) – 37 gols

2012 – 14 gols (Palmeiras)

2013 – 9 gols (Grêmio)

2014 – 14 gols (Grêmio)

5° – Rodolfo Fischer (Argentina) – 36 gols

1972 – 8 gols (Botafogo)

1973 – 2 gols (Botafogo)

1974 – 12 gols (Botafogo)

1975 – 7 gols (Botafogo)

1976 – 7 gols (Vitória)

5° – Darío Conca (Argentina) – 36 gols

2007 – 6 gols (Vasco)

2008 – 4 gols (Fluminense)

2009 – 7 gols (Fluminense)

2010 – 9 gols (Fluminense)

2011 – 1 gol (Fluminense)

2014 – 9 gols (Fluminense)

5° – Andrés D’Alessandro (Argentina) – 36 gols

2008 – 2 gols (Internacional)

2009 – 6 gols (Internacional)

2010 – 1 gol (Internacional)

2011 – 9 gols (Internacional)

2012 – 1 gol (Internacional)

2013 – 11 gols (Internacional)

2014 – 6 gols (Internacional)