Guardiola detona bola da Copa da Liga: ‘Muito leve, inaceitável’

O técnico Pep Guardiola não poupou críticas à bola usada na partida que deu ao Manchester City a classificação para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa, nesta terça-feira. A equipe empatou em 0 a 0 com o Wolverhampton Wanderers, e na decisão por pênaltis venceu por 4 a 1 – Claudio Bravo defendeu duas cobranças.

Para Guardiola, a bola Delta EFL, fabricada pela Mitre, era muito leve. “Isso é inaceitável para uma competição de alto nível. É leve demais, se move para todos os lados, não é uma boa bola. É impossível marcar gols com essa bola, e posso dizer isso porque ganhamos, não estou arranjando desculpas. Peço desculpas à organização do torneio, mas essa não é uma bola para uma competição séria”.

De acordo com a imprensa inglesa, Guardiola afirmou que os jogadores não tiveram muito tempo para se adaptar ao equipamento e todos reclamaram. “Tiveram um ou dois dias de preparação, mas essa bola é ruim para uma ou duas temporadas, é inaceitável. Não tem peso, não tem nada”.

O volante marfinense Yaya Touré , reforçou o discurso do treinador. “Para ser sincero, não gostei. Eles podem fazer melhor. É muito leve, até no meu país não se usa esse tipo de bola. A bola era muito macia, de má qualidade”.

Em um comunicado, a Liga Inglesa afirmou que a bola utilizada no torneio “possui as mesmas especificações técnicas das bolas usadas em outros campeonatos organizados pela entidade, como o Sky Bet e o EFL Trophy, ambos testados em padrões Fifa de qualidade”. “Trabalharemos com Guardiola e o Manchester City para entender as preocupações que podem surgir”.