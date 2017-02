Guardiola considera Marcelo Bielsa o melhor técnico do mundo

O espanhol Josep Guardiola, técnico do Manchester City, afirmou nesta segunda-feira que o argentino Marcelo Bielsa é o melhor treinador do mundo. Na véspera da partida contra o Monaco, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, Guardiola expressou “enorme” admiração pelo ex-técnico de Argentina e Chile, que treinará o Lille a partir de 1º de julho.

“Ele deixa os jogadores melhores. Ainda não conheci nenhum jogador que tenha treinado com Bielsa que fale mal dele. Ele me ajudou muito com conselhos e sempre me ajuda quando posso falar com ele”, disse Guardiola à imprensa. Segundo o catalão, não importa quantos títulos Bielsa tem, e sim sua influência no futebol.

Em 2012, o treinador do City já havia elogiado o treinador argentino, então no Athletic Bilbao. Antes disso ainda, no começo de sua carreira, o treinador espanhol conversou com alguns treinadores, entre eles, Bielsa.

Sobre a partida pela Liga dos Campeões, Guardiola disse gostar de assistir o Monaco jogar e destacou o potencial da equipe rival.

“Como espectador, é lindo vê-los jogar. Estou muito impressionado, como são bons. Os laterais jogam como pontas, os pontas como meias ofensivos. Os dois atacantes são muito guerreiros e Falcão e Germain são matadores na área. Os dois meias são inteligentes, fortes fisicamente e com chegada à área”, analisou o técnico do Manchester City.

(com EFE)