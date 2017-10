Grupo pró-EI usa imagem de Messi e Neymar em ameaça à Copa

Uma montagem no formato de pôster foi divulgada por um grupo pró-Estado Islâmico para ameaçar a segurança da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Na imagem, tornada pública pelo Intelligence Group e compartilhada pelo YJC, Lionel Messi aparece executado e Neymar sob o domínio de um jihadista. “Vocês não desfrutarão de segurança enquanto nós não a temos nos países muçulmanos”, é a frase que acompanha a aterrorizante publicação.

Outros cartazes em ameaça à Copa foram já publicados. No início da semana, o Wafa Media Foundation, porta-voz do Estado Islâmico, fez uma montagem utilizando a imagem de Messi, com a frase: “Você está lutando contra um estado que não possui a palavra ‘fracasso’ em seu dicionário”. Em outra oportunidade, foi o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, que apareceu sob tal tipo de ameaça.