Grupo pró-EI faz ameaças a Messi e à Copa da Rússia

Um grupo pró-Estado Islâmico divulgou nesta terça-feira, por meio do grupo de mídia Wafa, duas imagens com ameaças ao atacante argentino Lionel Messi e à Copa do Mundo, no ano que vem, na Rússia.

O site de monitoramento de extremistas, Site Inter Grup, revelou uma imagem com Messi atrás das grades e com um olho sangrando ao lado da frase “você está lutando contra um Estado que não tem a palavra falha em seu dicionário”.

Pro-#ISIS media unit Wafa' Foundation continues to threaten 2018 FIFA #WorldCup, this time using an image of #LionelMessi in a prison outfit pic.twitter.com/isB8RDKYAK — SITE Intel Group (@siteintelgroup) October 24, 2017

Essa foi mais uma imagem ameaçando a Copa do Mundo de 2018. A primeira tinha um homem com uma roupa camuflada observando o estádio Luzhniki, em Moscou, com uma bomba e uma frase ameaçadora: “Aos inimigos de Alá na Rússia, o fogo dos mujahideen (soldados da Guerra Santa) os queimarão. Apenas aguardem…”

A Rússia é uma das aliadas do governo sírio, principal combatente do Estado Islâmico, que atua paralelamente ao poder central no país.