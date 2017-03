Grêmio tem novas camisas; vote na mais bonita da Libertadores

O Grêmio lançou suas novas camisas para a temporada de 2017. O uniforme já foi usado na estreia do clube na Copa Libertadores na última quinta-feira, em vitória de 2 x 0 diante do Zamora, na Venezuela. O primeiro uniforme segue com o desenho tradicional tricolor, listras grossas em azul celeste e preto, entre listras mais finas em branco e mangas azuis.

O segundo uniforme tem tom celeste com inspiração nos anos 1990 e ainda não foi utilizado, mas já é vendido na loja do Grêmio. A camiseta tem detalhes em preto na manga.

Os uniformes idênticos aos que jogadores utilizam são vendidas na loja do clube por quase 300 reais. A tradicional camisa do tricolor gaúcho é uma das mais marcantes do futebol brasileiro e candidata a mais bonita da Libertadores 2017. Vote na enquete de VEJA: