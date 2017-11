Grêmio rebate acusações de violência contra Lanús em Porto Alegre

O vice-presidente de futebol do Grêmio, Odorico Roman, rebateu acusações do Lanús, após o empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, neste domingo. Segundo a equipe argentina, seus torcedores foram tratados com hostilidade e maus-tratos pelos brasileiros na primeira partida da final da Libertadores, vencida pelos gaúchos por 1 a 0.

“Isso é para dizer que o juiz não favoreceu o clube argentino…”, disse Roman, em alusão às decisões do árbitro Julio Bascuñan, como a não utilização do árbitro de vídeo. “Essa situação pode criar clima de hostilidade, desnecessário e perigoso. Lamentamos muito o tipo de declaração que possa acirrar os ânimos”.

Sobre as acusações de agressão e violência que teriam ocorrido com os torcedores do Lanús no Brasil, o vice-presidente afirmou que não houve nada que pudesse atentar contra a vida dos visitantes. Mas admitiu que cerca de 13 ônibus foram alvejados por pedras e latas. “Os torcedores do Lanús vieram para Porto Alegre em 98 ônibus comboiados e não ocorreu nenhum relato de agressão até a Arena. Deste número, 13 tiveram alguns incidentes, como arremesso de latas ou uma pedra, sem dano maior ou amassamento da lataria, o que é lamentável. Esperamos que as autoridades locais tomem todas as precauções para preservar a segurança dos gremistas que vão estar lá”.