Grêmio oficializa contratação do goleiro Paulo Victor

O Grêmio anunciou a contratação do goleiro Paulo Victor, ex-Flamengo, nesta quinta-feira. O goleiro, de 30 anos, defendeu o Gaziantepspor, da Turquia, no primeiro semestre.

Paulo Victor foi titular do Flamengo por vários anos, mas antes de ir para a Turquia havia perdido espaço para o recém-contratado Alex Muralha.

Revelado pelo Flamengo, o goleiro ainda tem uma curta passagem pelo América-RJ, no Campeonato Carioca de 2008, por empréstimo. Na reserva de Bruno, foi campeão Brasileiro em 2009, pelo Flamengo. Titular, foi campeão carioca e da Copa do Brasil em 2013.

Paulo Victor chega para disputar vaga no time titular com Marcelo Grohe, que tem passagem pela seleção brasileira. Neste ano, Grohe foi titular em 30 dos 40 jogos realizados pelo Grêmio na temporada.