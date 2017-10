Grêmio encara ‘exterminador de brasileiros’ na semifinal

O grande objetivo do Grêmio em 2017 é a conquista do tricampeonato da Copa Libertadores. Para isso, o time terá de passar pelo surpreendente Barcelona, do Equador. O jogo de ida da semifinal acontece nesta quarta-feira, a partir das 21h45 (de Brasília), em Guayaquil. O time equatoriano já eliminou Botafogo, Palmeiras e Santos nesta edição. Já o Grêmio é o único representante do país no torneio – o argentino River Plate bateu o compatriota Lanús na outra semifinal.

Depois de vencer os cariocas em casa na fase de grupos, os equatorianos despacharam Palmeiras e Santos nas oitavas e quartas de final da competição. As façanhas renderam o apelido de “exterminador de brasileiros” ao Barcelona. O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, terá um confronto pessoal na disputa. Na Libertadores de 2008, o treinador foi vice-campeão no comando do Fluminense após perder nos pênaltis para a LDU de Quito. O goleiro da LDU na conquista, José Francisco Cevallos, agora é o presidente do Barcelona.

Dentro de campo Renato deve mandar a campo Luan e Michel, que retornaram de lesão recentemente. A principal esperança de gols do time é o paraguaio Lucas Barrios, que já marcou seis vezes no torneio.

Esta será a primeira vez que um clube brasileiro disputará uma partida oficial com a video-arbitragem (VAR). Os jogadores do Grêmio foram alertados pela direção do clube sobre como agir em situações em que o recurso for usado. Na semifinal em Buenos Aires, o VAR não fez nenhuma intervenção em River e Lanús.