Grêmio empata e diferença para Corinthians fica em dez pontos

O Grêmio pressionou mas não conseguiu passar de um empate por 1 a 1 com o Vitória, neste domingo, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi bom para o Corinthians, que viu a diferença para o vice-líder aumentar. Focado na final da Copa Libertadores, o Grêmio está em segundo no Brasileiro, com 58 pontos, dez atrás do time paulistano. O Santos, que enfrenta a Chapecoense nesta segunda-feira à noite, pode ultrapassar a equipe gaúcha em caso de vitória e deixar a vantagem corintiana em nove pontos.

Na luta contra o rebaixamento, o Vitória conseguiu ampliar sua vantagem sobre o Sport, chegando aos 39 pontos e abrindo três em relação ao time pernambucano, derrotado pelo Atlético-GO em outro jogo deste domingo e encabeça a zona de rebaixamento, em 17º lugar.