Grêmio empata e desperdiça chance de liderar Brasileirão

Em um dos jogos mais emocionantes até agora no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Grêmio ficaram no empate em 3 a 3 na noite desta segunda-feira no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Com o resultado, a equipe gaúcha perdeu a chance de tomar a liderança do torneio do Corinthians, depois de estar à frente em duas ocasiões na capital mineira.

O time treinado por Renato Gaúcho abriu o placar com o atacante Everton aos 16 do primeiro tempo, ao aproveitar bola rebatida na trave em cabeçada de Kannemann, e ampliou aos 41, quando o volante Michel finalizou cruzamento rasteiro.

A primeira reação do Cruzeiro no jogo foi rápida, mesmo sem contar com o técnico Mano Menezes à beira do campo, por ter sido expulso por reclamação segundos antes do gol de Michel. Ainda aos 45 do primeiro tempo, o meio-campista Thiago Neves chutou de primeira de dentro da área, sem chances para Marcelo Grohe. Depois do intervalo, aos 2 minutos, o atacante Rafael Sóbis igualou o marcador em 2 a 2, com chute rasteiro cruzado.

O Grêmio voltou à frente do placar aos 15 minutos, com , que aproveRamiroitou rebote do goleiro Fábio em chute de Pedro Rocha. Mas a alegria durou pouco. Já na saída de bola, aos 17, o meia Robinho deixou tudo igual novamente, em chute de dentro da área desviado pela zaga.

Com o resultado, o Grêmio segue um ponto atrás do Corinthians na classificação. O time gaúcho chegou a 19, após oito rodadas disputadas, contra 20 da equipe paulista. Já o Cruzeiro subiu de 14º para oitavo lugar, com 11.

A equipe gaúcha volta a jogar nesta quinta-feira, contra o Coritiba, em Porto Alegre (RS). No mesmo dia, o Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta fora de casa, em Campinas (SP).