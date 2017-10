Gre-Nal é eleito o maior clássico do Brasil

Em publicação nesta sexta-feira, o jornal inglês Daily Mirror criou uma lista dos 50 maiores clássicos do futebol mundial. O Gre-Nal, jogo entre Grêmio e Internacional, aparece na nona posição, sendo considerado o maior do Brasil, à frente do Fla-Flu (Flamengo x Fluminense, 19°) e de Corinthians x Palmeiras (25°). O clássico Boca Juniors x River Plate lidera a lista, seguido de Barcelona x Real Madrid.

“O espetáculo de Porto Alegre foi jogado pela primeira vez em 1909 e viu o Grêmio – mais antigo entre os dois, criado por pessoas ricas de ascendência alemã – vencer por 10 a 0. Enquanto o Grêmio era um clube elitista e fechado, o Internacional abriu os braços para todos os lados, rompeu a lacuna com seus rivais e iniciou uma das rivalidades mais intensas da América do Sul. Nos jogos você pode esperar a explosão usual de cor, paixão e violência associada aos melhores confrontos do planeta”, diz a publicação.

Em 2017, houve apenas um duelo entre Grêmio e Inter, porque os colorados estão na Série B do Campeonato Brasileiro. O único jogo aconteceu na primeira fase do Campeonato Gaúcho, com empate por 2 a 2.

Confira os 50 maiores clássicos do mundo de acordo com o Mirror:

1° – Boca Juniors x River Plate (Argentina)

2° – Barcelona x Real Madrid (Espanha)

3° – Celtic x Rangers (Escócia)

4° – Al Ahly x Zamalek (Egito)

5° – Fenerbahçe x Galatasaray (Turquia)

6° – Nacional x Peñarol (Uruguai)

7° – Lazio x Roma (Itália)

8° – Liverpool x Manchester United (Inglaterra)

9° – Grêmio x Inter (Brasil)

10° – Borussia Dortmund x Schalke 04 (Alemanha)

11° – Olympiacos x Panathinaikos (Grécia)

12° – Independiente x Racing (Argentina)

13° – América x Chivas Guadalajara (México)

14° – Internazionale x Milan (Itália)

15° – Manchester City x Manchester United (Inglaterra)

16° – Ajax x Feyenoord (Holanda)

17° – Olympique de Marselha x PSG (França)

18° – FK Velez x HSK Zrinjski (Bósnia e Herzegovina)

19º – Flamengo x Fluminense

20° – Estrela Vermelha x Partizan Belgrado (Sérvia)

21° – Arsenal x Tottenham (Inglaterra)

22° – East Bengal x Mohun Bagan (Índia)

23° – Newcastle x Sunderland (Inglaterra)

24° – Real Betis x Sevilla (Espanha)

25º – Corinthians x Palmeiras

26° – Everton x Liverpool (Inglaterra)

27° – Genoa x Sampdoria (Itália)

28° – Dínamo Zagreb x Hajduk Split (Croácia)

29° – Colo Colo x Universidad de Chile (Chile)

30° – Raja Casablanca x Wydad Casablanca (Marrocos)

31° – Esteghlal x Persépolis (Irã)

32° – Portsmouth x Southampton (Inglaterra)

33° – Dínamo Bucareste x Steaua Bucareste (Romênia)

34° – Benfica x Sporting (Portugal)

35° – Dynamo de Moscou x Spartak Moscou (Rússia)

36° – CSKA Sofia x Levski Sofia (Bulgária)

37° – Hamburgo x St. Pauli (Alemanha)

38° – Barcelona x Emelec (Equador)

39° – América de Cali x Deportivo Cali (Colômbia)

40° – Kaizer Chiefs x Orlando Pirates (África do Sul)

41° – Atlético de Madri x Real Madrid (Espanha)

42° – Lyon x Saint-Étienne (França)

43° – Glentoran x Linfield (Irlanda do Norte)

44° – FC Seoul x Suwom Bluewings (Coreia do Sul)

45° – Derby County x Nottingham Forest (Inglaterra)

46° – Athletic Bilbao x Real Sociedad (Espanha)

47° – Newell´s Old Boys x Rosário Central (Argentina)

48° – Sheffield United x Sheffield Wednesday(Inglaterra)

49° – Bolívar x The Strongest (Bolívia)

50° – Portland Timbers x Seattle Sounder (EUA)

(com Gazeta Press)