Goleiro reserva pega pênalti, e Palmeiras empata com o Flamengo

Com atuação decisiva do goleiro Jaílson, o Palmeiras saiu do Rio de Janeiro com um empate em 2 a 2 com o Flamengo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob os olhares de Tite, técnico da seleção brasileira, que esteve no Estádio Luso Brasileiro, o reserva de Fernando Prass defendeu uma cobrança de pênalti no segundo tempo, em jogada que poderia ter dado a vitória para o adversário.

Os quatro gols da partida saíram no primeiro tempo. O lateral-direito Pará abriu o placar para o Flamengo aos oito minutos, mas a equipe carioca sofreria a virada. O atacante William empatou aos 32, e Róger Guedes fez o segundo do Palmeiras aos 42. Mas, dois minutos depois, o peruano Guerrero levou a melhor sobre o zagueiro Luan e chutou na saída de Jaílson.

No segundo tempo, o Flamengo teve a chance de passar à frente novamente, mas falhou. Michel Bastos derrubou Guerrero dentro da área aos 27 minutos, e a arbitragem marcou pênalti. O meia Diego foi para a cobrança, mas Jaílson se esticou para espalmar a bola para escanteio.

Com o resultado, as equipes mantiveram suas posições na classificação. A equipe carioca permanece em quarto lugar, com 25 pontos. O Palmeiras está uma colocação atrás, com 23.