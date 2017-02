Goleiro reserva de 120 kg devora torta contra o Arsenal

Em um jogo sem brilho, no qual o Arsenal confirmou seu favoritismo sem fazer forças ao bater o Sutton United por 2 a 0 pela Copa da Inglaterra, quem se destacou foi o goleiro reserva da equipe, que disputa apenas a quinta divisão do país. Apesar de ficar quase sempre no banco, Wayne Shaw é a grande estrela do time por não se enquadrar propriamente nos padrões dos atletas profissionais: tem 45 anos e 120 quilos.

Durante o jogo diante do tradicional Arsenal, o momento mais importante da história do clube, Shaw não entrou em campo, mas roubou a cena ao ser flagrado comendo uma torta no banco de reservas. Ele também foi visto no bar do estádio no intervalo da partida. Depois, descobriu-se que o surto de fome pode ser parte de uma ação de marketing de um site de apostas, que fechou um acordo pontual para patrocinar o Sutton diante do Arsenal. De qualquer forma, a cena foi bastante celebrada nas redes sociais.

LEGEND: @SuttonUnited goalkeeper Wayne Shaw tucking into a pie on the bench vs Arsenal. 😂👏

(🎥 @btsportfootball)pic.twitter.com/VwC4GG0AH6 — SPORF (@Sporf) February 20, 2017

Forget Kim Kardashian, Sutton United goalkeeper Wayne Shaw is about to break the internet! 😅😂 https://t.co/f04l18skpC pic.twitter.com/BPpLqKriWK — TheSPORTbible (@TSBible) February 20, 2017

Wayne Shaw: Da sandes no banco… à ida ao bar ao intervalo – Record https://t.co/BdIF2WOHMy #Notícias pic.twitter.com/2RtYZNVG5m — News JS Portugal (@newsjsPT) February 21, 2017