Goleiro pega três pênaltis e Botafogo vai para a Libertadores

Os dois times brasileiros que disputavam a pré-Libertadores garantiram na noite desta quarta-feira um lugar na fase de grupos do torneio. O Botafogo bateu o tradicional Olimpia, do Paraguai, nos pênaltis após derrota por 1 a 0 em Assunção. O herói da classificação foi o goleiro Gatito Fernández, que parou três cobranças. Já o Atlético-PR venceu o também paraguaio Deportivo Capiatá por 1 a 0 fora de casa.

Botafogo

A saga do Botafogo na Libertadores ganhou mais um capítulo emocionante e de sobrevivência. Após perder para o Olimpia, no tempo normal, por 1 a 0, mesmo resultado do seu triunfo no Rio, na semana passada, o time contou com a estrela do paraguaio Gatito Fernández, que defendeu três cobranças e garantiu a classificação com a vitória por 3 a 1 na disputa de pênaltis, no Defensores del Chaco. A único que o goleiro do time brasileiro não pegou foi a de Rodi Ferreira. Com eficiência máxima, Camilo, Rodrigo Pimpão e Victor Luís não desperdiçaram e garantiram a equipe carioca na próxima fase.

O Olimpia foi o segundo campeão da Libertadores a ser eliminado pelo Botafogo. Em confronto também dramático na fase anterior, o Botafogo deixou para trás o Colo Colo, do Chile. Após os dois confrontos de superação, os brasileiros garantiram lugar no Grupo 2, ao lado de Barcelona de Guayaquil, Atlético Nacional e Estudiantes.

Atlético-PR

O sonho da Libertadores também segue vivo para o Atlético-PR, que foi ao Estádio Erico Galeano Segovia, no Paraguai, e bateu o Deportivo Capiatá por 1 a 0, placar magro, mas suficiente para garantir a vaga na fase de grupos da competição. Na primeira partida, na última quarta-feira, na Arena da Baixada, empate em 3 a 3.

O Atlético-PR precisou de 11 minutos no primeiro tempo para furar a defesa e a catimba adversária. Após cobrança de escanteio, o argentino Lucho Gonzalez apareceu para bater forte e marcar o único gol da partida. Na próxima fase, o Atlético Paranaense entrará no Grupo 4, que tem Flamengo, San Lorenzo e Universidad Católica.

(Com Estadão Conteúdo e Gazeta Press)