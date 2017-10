Goleiro morre após se chocar com brasileiro na Indonésia

O goleiro Choirul Huda, de 38 anos, morreu neste domingo na Indonésia em consequência de um forte choque com o brasileiro Ramon Rodrigues, seu companheiro de equipe no Persela Lamongan, em partida contra o Padang, pela primeira divisão do torneio nacional.

Aos 45 minutos do primeiro tempo, Huda saiu do gol para tentar afastar a bola após um levantamento na área, acabou atingido sem intenção por Ramon e caiu se queixando de fortes dores no pescoço e no peito. Logo depois, desmaiou e os paramédicos que o socorreram no gramado não conseguiram reanimar o arqueiro. Confira abaixo o lance:

Detik-detik tabrakan antara Choirul Huda dan Ramon Rodriguez: pic.twitter.com/lNafIPAECb — Yudhistira  (@kakyuds) October 15, 2017

O atleta foi levado de maca em estado crítico para uma ambulância e transferido para um hospital próximo, onde morreu minutos depois de sofrer uma parada cardíaca. O clube deixou homenagem nas redes sociais e prestou suas condolências a Huda, que era grande ídolo do Persela Lamongan, onde o goleiro atuou por quase 20 anos. “Adeus! Verdadeira lenda”, diz a legenda da imagem.

INNALILLAHI WAINNA ILAIHI ROJIUN SELAMAT JALAN CAP CHOIRUL HUDA

THE REAL LEGEND OF PERSELA#riphuda pic.twitter.com/SnuiddqdUo — PerselaFC (@PerselaFC) October 15, 2017

(Com EFE)