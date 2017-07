Goleiro Diego Alves reforça Flamengo no Brasileiro

O goleiro brasileiro Diego Alves, jogador que defendeu mais pênaltis do que qualquer outro na história do Campeonato Espanhol, encerrou seu período de uma década na Espanha ao deixar o Valencia para se transferir ao Flamengo. Diego Alves passou seus primeiros quatro anos na Espanha ao deixar oAtlético-MG com destino no Almería. Defendeu 12 de 18 pênaltis pela equipe andaluz antes de ir para o Valencia em 2011 por 3 milhões de euros.

Na temporada passada defendeu dois pênaltis em uma mesma partida, na derrota para o Atlético de Madri, um de Antoine Griezmann e outro de Gabi. Em setembro, aos 32 anos, chegou ao recorde de 17 pênaltis defendidos na primeira divisão espanhola na vitória por 2 a 1 sobre o Leganés, colocando-o à frente do ex-goleiro do Barcelona, Andoni Zubizarreta.

Em abril voltou a bater o recorde, quando defendeu a cobrança de Cristiano Ronaldo para chegar a seis penalidades defendidas em uma temporada, contra apenas três gols de pênalti sofridos ao longo da campanha. No total, defendeu 24 de 50 pênaltis no Campeonato Espanhol, sofrendo 24 gols em cobranças de penalidades, enquanto duas cobranças foram para fora.

O Valencia anunciou a saída de Diego Alves em um breve comunicado em seu: “O Valencia fechou um acordo com o Flamengo no domingo para a transferência definitiva dos direitos do goleiro para o clube brasileiro”. O goleiro vai assinar um contrato de quatro anos com o clube carioca.

