Goleiro Bruno: último jogo foi há sete anos

Com habeas-corpus recebido, Bruno, 32 anos, poderá voltar a jogar futebol em breve, após sete anos. Sua última partida foi no dia 5 de junho de 2010, pelo Flamengo, e enfrentava o Goiás pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, torneio em que o clube carioca lutava pelo bicampeonato.

O Flamengo abriu o placar, mas o Goiás acabou virando com um golaço de falta de Hugo e com Otacílio Neto, que aproveitou uma falha do goleiro Bruno, que rebateu um chute dentro da pequena área.

Pouco antes, naquele ano, o goleiro havia marcado um gol na derrota por 2 x 1 para o Fluminense, no dia 26 de maio, em jogo válido pela quarta rodada. Foi uma cobrança de falta perfeita do goleiro – desde 2008 marcou quatro pelo Flamengo.