Gênio na Rússia: Messi faz 3 e coloca Argentina na Copa

Na altitude de Quito, Lionel Messi carregou toda a Argentina nas costas na noite desta terça-feira. Com três gols do camisa 10, a seleção argentina venceu o Equador por 3 a 1 e classificou-se para a Copa do Mundo da Rússia após campanha sofrível nas Eliminatórias Sul-americanas. Brasil, Uruguai e Colômbia, que também venceram seus jogos, foram as outras classificadas. O Peru, graças à derrota chilena em São Paulo, jogará a repescagem, contra a Nova Zelândia.

Logo no primeiro minuto de jogo, em ataque rápido, o Equador abriu o placar com Ibarra, para desespero do torcedor argentino. Mas Messi estava em um dia inspirado e, aos 12 e aos 20, neste com uma falha da defesa equatoriana, marcou duas vezes e colocou os argentinos na frente.

Com 18 minutos do segundo tempo, novamente Messi fez o gol que deu tranquilidade para os argentinos. O atacante do Barcelona recebeu na entrada da área, optou por jogada individual e deu um tapa por cima do goleiro Banguera, que saia para tentar fechar o ângulo.

1. Messi comemora gol contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa da Rússia, em Quito zoom_out_map 1 /9 Messi comemora gol contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa da Rússia, em Quito (Henry Romero/Reuters)

2. Messi comemora gol contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa da Rússia, em Quito zoom_out_map 2 /9 Messi comemora gol contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa da Rússia, em Quito (Edgard Garrido/Reuters)

3. Disputa de bola na partida entre Equador e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa da Rússia, em Quito zoom_out_map 3 /9 Disputa de bola na partida entre Equador e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa da Rússia, em Quito (Henry Romero/Reuters)

4. O técnico da Argentina, Jorge Sampaoli, durante partida contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa da Rússia, em Quito zoom_out_map 4 /9 O técnico da Argentina, Jorge Sampaoli, durante partida contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa da Rússia, em Quito (Henry Romero/Reuters) Jogadores do Equador comemoram gol contra a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa da Rússia, em Quito

5. Messi comemora gol contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa da Rússia, em Quito zoom_out_map 5 /9 Messi comemora gol contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa da Rússia, em Quito (Edgard Garrido/Reuters)

6. Messi comemora gol contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa da Rússia, em Quito zoom_out_map 6 /9 Messi comemora gol contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa da Rússia, em Quito (Edgard Garrido/Reuters)

7. Jogadores da Argentina comemoram gol contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa da Rússia, em Quito zoom_out_map 7 /9 Jogadores da Argentina comemoram gol contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa da Rússia, em Quito (Edgard Garrido/Reuters)

8. Jogadores do Equador comemoram gol contra a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa da Rússia, em Quito zoom_out_map 8 /9 Jogadores do Equador comemoram gol contra a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa da Rússia, em Quito (Henry Romero/Reuters)

9. Messi comemora gol contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa da Rússia, em Quito zoom_out_map 9/9 Messi comemora gol contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa da Rússia, em Quito (Edgard Garrido/Reuters)

Uruguai classificado com o segundo lugar

Jogando em casa, o Uruguai venceu a Bolívia por 4 a 2 e confirmou o segundo lugar geral nas Eliminatórias. A equipe mandante tomou um susto logo aos 24 minutos do primeiro tempo. Gaston Silva tentou afastar uma bola jogada na área uruguaia e acabou marcando contra. Ainda no primeiro tempo, aos 40 e aos 42, Cáceres e Cavani viraram para os donos da casa.

Com 15 da segunda etapa, mais tranquilo, o time uruguaio marcou o terceiro com Luis Suárez. Aos 31, novamente Suárez, marcou o quarto. A Bolívia ainda descontou aos 34 com novo gol contra, agora de Diego Godín.

Colômbia empata e leva última vaga; Peru na repescagem

Em jogo tenso, que começou com atraso com relação às outras partidas, a Colômbia empatou com o Peru por 1 a 1 em Lima e levou a quarta vaga sul-americana para a Copa. Os peruanos, com o resultado, combinado com as derrotas de Chile e Paraguai, vai para a repescagem.

O primeiro tempo terminou sem gols, mas logo aos 11 do segundo, James Rodríguez aproveitou a chance que teve na grande área peruana e marcou. Aos 31, em cobrança de falta de muita qualidade, e ajuda do goleiro Ospina, Guerrero empatou para o time peruano.

Com 26 pontos e saldo de um gol positivo, o Peru tirou o Chile, que por conta da derrota por 3 a 0 diante do Brasil, ficou com os mesmos 26 pontos, mas saldo de -1, na sexta colocação. O Paraguai, que perdeu em Assunção para a Venezuela, por 1 a 0, ficou com 24 pontos em sétimo.