Garoto que comoveu futebol inglês morre aos 6 anos

A Inglaterra está de luto nesta sexta-feira com a confirmação da morte de Bradley Lowery. O garoto de seis anos, que emocionou todo o país em suas aparições em estádios de futebol, não resistiu a uma intensa luta contra um neuroblastoma, tipo de câncer muito raro que atinge, em sua maioria, crianças menores de cinco anos de idade. A notícia foi comunicada pelos pais do menino, símbolo da torcida do Sunderland, que gerenciavam uma página de apoio no Facebook.

“Meu corajoso garoto se foi com os anjos nesta sexta-feira, nos braços de mamãe e papai e com toda a família ao redor. Bradley era nosso super-herói e suportou uma enorme luta, mas alguém precisou dele em outro lugar. Não existem palavras que descrevam como nossos corações estão destruídos. Obrigada a todos pelas mensagens de apoio e suporte. Descanse em paz, garotinho, e voe alto com os anjos”, disse o comunicado.

A luta do garoto inglês iniciou-se quando ele era apenas um bebê, de um ano e seis meses. A família buscou ajuda e apoio financeiro para custear o tratamento, mas ao final do ano passado, os médicos diagnosticaram o estado terminal da doença. O Sunderland e vários outros clubes do Campeonato Inglês, além da seleção nacional, receberam em suas partidas e prestaram auxílio em seu tratamento.

O garotinho se tornou muito próximo do atacante Jermain Defoe, seu ídolo, que defendeu o clube até o final da temporada e se transferiu para o Bournemouth. Nesta quinta-feira, o atacante chorou em entrevista coletiva ao falar da relação com o pequeno, um dia antes da morte de Bradley.

Emotional Jermain Defoe at today's press conference about Bradley Lowery's fight. pic.twitter.com/niR9EFqKlD — Football Stands (@TheFootyStands) July 6, 2017

Diversos clubes da Inglaterra e também a seleção inglesa enviaram suas condolências nas redes sociais e Bradlew Lowery se tornou rapidamente o assunto mais comentado do Twitter.

The thoughts of all at #SAFC are with the Lowery family following this afternoon's sad news.#OneBradleyLowery 💙 ➡️https://t.co/EtrhMlpbqt pic.twitter.com/MeYOey4d3v — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 7, 2017

Todos no Chelsea estão profundamente tristes ao saber da morte de Bradley Lowery. Um exemplo de bravura. pic.twitter.com/lY6opUlYGv — Chelsea FC Português (@ChelseaFC_pt) July 7, 2017