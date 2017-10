Ganso brilha com duas assistências e Sevilla vence na Copa do Rei

Com Paulo Henrique Ganso atuando como titular e dando duas assistência, o Sevilla venceu o Cartagena por 3 a 0, nesta terça-feira, e deu um passo para se classificar para as oitavas de final da Copa do Rei.

O brasileiro Paulo Henrique Ganso ajudou a equipe a manter a posse de bola e deu duas assistências de calcanhar. No segundo gol, marcado pelo argentino Joaquín Correa aos 34 do primeiro tempo; e aos cinco minutos do segundo tempo, servindo o colombiano Luis Muriel.

O primeiro gol foi marcado pelo paraguaio Pablo Sarabia aos 24 minutos do primeiro tempo. Com a vitória, o time decide a vaga para as oitavas de final, em Sevilha, podendo perder por até dois gols de diferença.