Games: Totti é o único jogador presente no Fifa desde 1996

Após realizar sua última partida como profissional no domingo, pela Roma, contra o Genoa, o meia Francesco Totti também vai se tornar uma lenda no mundo dos videogames: ele é o único presente no Fifa desde sua edição de 1996, o primeiro a levar nomes de jogadores reais em sua plataforma. Agora, também se aposentará nos jogos.

O jogador poderá voltar a aparecer no game, mas como uma das lendas, com características diferentes, lembrando seu auge. Antes de Totti, Rogério Ceni era um dos jogadores no Fifa desde 1996, mas deixou o jogo em 2016, quando o italiano se tornou o único a estar em todos as edições do jogo.