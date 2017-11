Games: CBF sedia e-Brasileirão com presença do campeão mundial

Nesta quinta-feira, no auditório da CBF, no Rio de Janeiro, começa a edição 2017 do e-Brasileirão, o Campeonato Brasileiro do game Pro-Evolution Soccer (PES). Vinte jogadores representarão os 20 clubes que disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro neste ano, com presença do atual campeão mundial da categoria.

GuiFera, torcedor do Santos, representará o clube na disputa do torneio. O jogador também é o atual campeão brasileiro da categoria, que teve sua primeira edição em 2016. Neste ano, há jogadores de 16 a 32 anos entre os participantes — a lista você pode conhecer aqui.

O torneio começa nesta quinta-feira, com sorteio dos grupos e disputa desta fase. Na sexta, serão disputadas as quartas, semifinal e final, com a definição do campeão do torneio.