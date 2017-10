Galvão Bueno pede Hernanes na seleção: ‘Jogando demais’

O narrador e apresentador Galvão Bueno pediu, ao lado do ex-treinador e agora comentarista Muricy Ramalho a convocação do volante Hernanes, do São Paulo, para a seleção brasileira. Nesta segunda-feira, durante o seu programa Bem, Amigos!, ambos fizeram coro pedindo o volante, que era um dos convidados do programa, no time do treinador Tite.

“Tite, o Hernanes está jogando demais. Com 32 anos de idade, talvez seja a melhor fase da carreira dele. Você falou que não está com um grupo fechado, que tem um radar Eu gostaria de ver ele na seleção, pelo prestígio que tem e o medo que coloca no adversário”, disse Galvão, antes de perguntar se alguém concordava com ele.

“Eu acho que sim”, respondeu Muricy Ramalho. “É versátil, e joga em duas posições do meio de campo da seleção nesse estilo atual. Joga na posição do Paulinho e do Renato Augusto. Acho que (o Tite) vai precisar de jogadores com a técnica do Hernanes”, completou seu ex-treinador no São Paulo.

Hernanes foi reserva da seleção na Copa de 2014, entrando nos jogos contra Croácia, Colômbia e Holanda. Desde então não jogou mais pela equipe.