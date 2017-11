Gabriel Jesus: ‘Não quero só jogar a Copa, quero vencê-la’

Gabriel Jesus é um sucesso absoluto na Inglaterra. O atacante do Manchester City, líder isolado do Campeonato Inglês, está na capa da revista esportiva FourFourTwo e tem planos ambiciosos para 2018: quer levantar troféus com o clube e encerrar a temporada com o título da Copa do Mundo pela seleção brasileira.

Em seu site, a revista adiantou alguns trechos da entrevista exclusiva com o atacante de 20 anos. Jesus diz que ainda não se vê garantido na Rússia, mas já sonha com o hexa. “Temos uma temporada inteira antes da Copa. Preciso ganhar meu lugar no time e estou trabalhando para isso. (…) Espero levantar um troféu. Meu sonho vai além de apenas jogar a Copa do Mundo – quero vencê-la.”, afirmou Jesus.

O camisa 33 do City também foi questionado sobre suas chances de conquistar a Bola de Ouro. E manteve os pés no chão. “Preciso trabalhar e melhorar muito para isso e é o que vou fazer. Espero que no futuro eu possa estar entre os melhores do mundo, mas o caminho é longo. (…) No momento, só quero vencer partidas e títulos e ser feliz. ”