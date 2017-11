Gabigol deve ser liberado pelo Benfica em janeiro

A passagem de Gabriel Barbosa, o Gabigol, por Portugal parece estar cada vez mais próxima de um final conturbado. Sem atuar nos últimos jogos do Benfica e alvo de muitas especulações, o atacante está cada vez mais distante dos planos do treinador Rui Vitória. O jornal português A Bola informou nesta segunda-feira que o clube de Lisboa já decidiu que irá liberar Gabigol em janeiro para a Inter de Milão, dona de seu passe, que deve repassar o atleta a outro clube.

A publicação ainda revela que o Benfica já considera o empréstimo do brasileiro um erro de avaliação. O jogador revelado pelo Santos não atua desde 14 de outubro, quando marcou um gol contra o Olhanense, pela Taça de Portugal. Desde então, o brasileiro foi relacionado mais três vezes, inclusive no duelo do último fim de semana, mas não saiu do banco de reservas.

Na última semana, outro jornal português, O Jogo, informou que Gabigol já estaria com negociações avançadas para retornar ao Santos. O jogador de 21 anos foi comprado pela Inter após o título da Olimpíada do Rio em 2016 por 27 milhões de euros (quase 100 milhões de reais), mas em um ano e meio não conseguiu se firmar no futebol europeu.

(com Gazeta Press)