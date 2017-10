Gabigol celebra golaço pelo Benfica: ‘O primeiro de muitos’

Emprestado pela Inter de Milão ao Benfica no começo desta temporada, Gabriel Barbosa, o Gabigol, marcou seu primeiro gol – um golaço -, com a camisa do clube. Em vitória por 1 a 0 sobre o Olhanense, pela Taça da Liga de Portugal, o jogador marcou de cobertura, em um toque de muita técnica. “Que seja o primeiro de muitos. Foi um belo gol”, afirmou Gabigol, que destacou o bom passe de Pizzi no lance.

Gabigol fez o seu primeiro com a camisa do Benfica. E foi um golaço! pic.twitter.com/qlFfp1ZgTO — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) October 14, 2017

O atacante de 21 anos fez seu 4° jogo pelo Benfica, o segundo como titular. Na última temporada, em 10 jogos pela Inter de Milão, foi titular apenas uma vez e marcou somente um gol, em sua sétima partida pelo time italiano.

(com Gazeta Press)