Gabigol afasta rumores de saída do Benfica: “Estou feliz”

Em meio aos boatos de uma possível volta ao Santos, o atacante brasileiro Gabriel Barbosa, o Gabigol, recém-chegado ao Benfica, declarou em entrevista ao jornal português A Bola que pretende continuar atuando pelo time europeu. Ao ser questionado se uma saída do clube de Portugal poderia ser concretizada, o jogador afastou os rumores.

“Não é verdade. Estou muito feliz no Benfica. Estou aqui por um ano e depois podemos conversar mais com a Inter (de Milão). Quando me contaram isso, fiquei muito surpreendido. Estou muito feliz no Benfica e espero ficar aqui um ano”, rechaçou Gabigol em entrevista publicada neste sábado pelo A Bola. “Ficar não depende de mim. Isso é com o presidente e com a Inter (de Milão). O que posso fazer é me dedicar e poder ajudar o Benfica”, completou.

Perguntado também sobre qual seria a motivação de se juntar ao Benfica, o brasileiro destacou uma preferência em atuar pela equipe portuguesa e o desejo de entrar para a história das Águias. “A torcida, a camisa pesada, o time campeão. Poderia ter ido para várias equipes, poderia ser titular em várias equipes, mas preferi vir para o Benfica, que é uma equipe vencedora e eu também sou um vencedor na minha vida. Eu quis me aliar a eles para poder vencer. É muito legal entrar no estádio do Benfica, ver as fotos dos jogadores no túnel e pensar: eu também quero colocar uma foto minha aí. É isso que me motiva a cada dia”, finalizou.

Gabigol está emprestado ao futebol português até o final da temporada, cedido pela Inter de Milão. O Benfica pagou uma quantia de 500 mil euros pelo empréstimo, enquanto o clube italiano comprometeu-se a pagar o salário do jogador. Caso a equipe de Portugal queira ficar com o atacante, deverá pagar uma valor de 25 milhões de euros (cerca de R$ 92,5 milhões) para os italianos.

(com Gazeta Press)